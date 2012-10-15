В Україні створять центр з питань випробовувань ГМО

На базі державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» буде створено науково-методологічний центр з питань випробовувань генетично модифікованих організмів.

Як повідомляє Урядовий портал, інститут є найбільш кадровою, методологічною і технічно оснащеною установою для здійснення функцій центру.

Інститут забезпечений сучасними приладами та обладнанням для вирішення саме цього завдання, має фахівців з практичним досвідом роботи за кордоном та відповідними зв’язками з Об’єднаними дослідницьким центром ЄС (Іспра, Італія).

Протягом останніх років співробітниками інституту були виконані науково-технічні проекти з розробки методів визначення якісного та кількісного вмісту ГМ-компонентів. Інститутом також розроблено ДСТУ і Технічні регламенти стосовно виявлення та визначення ГМО в харчових продуктах та кормах.

Відзначається, що у світі практика створення референтних лабораторій на базі науково-дослідних установ є загальновизнаною. Такі лабораторії існують у США, Канаді, Російській Федерації, Республіці Білорусь, а в країнах Європейського Союзу створений Об’єднаний дослідницький центр з функціями координації діяльності національних референтних лабораторій.

Проте, на відміну від ЄС в Україні досі була відсутня система науково-методологічної координації діяльності випробувальних лабораторій продукції, яка містить ГМО.