Завтра в Україні дощі лише в Карпатах та в Закарпатті
13:22, 15 жовтня 2012Країна
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По Києву вдень 16-18°
Завтра, 16 жовтня, на території України буде суха, без істотних опадів, погода, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень пройде дощ.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21°; в південній частині вночі 14-19°, вдень 22-27°.
У Києві та області утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 16-21°.
По м. Києву температура вночі 9-11° тепла, вдень 16-18°.
15 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 15-21°, в Дніпрі біля Києва 10°.
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