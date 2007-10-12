Антибактеріальне мило робить шкіру вразливою для інфекцій, тому користуватися ним потрібно не постійно, а тільки якщо є подряпини і порізи.

Реклама переконує нас у необхідності антибактеріального мила, шампуню від лупи. Але чи так вже й корисно бути абсолютно чистим? Дерматологи вважають, що в гонитві за особистою гігієною потрібно знати міру.

Використання антибактеріального мила виправдане за наявності подряпин, порізів, мозолів. Але постійно використовувати його не можна: таке мило знищує природний мікробний фон, і шкіра стає вразливою для інфекцій. Адже на ній живуть різні мікроорганізми, які взаємодіють між собою. А коли ми вбиваємо велику їх частину, найсильніші, які залишилися, стають небезпечнішими. Не зустрічаючи опору змитих антибактеріальним милом "захисників", патогенні мікроорганізми легко проникають у шкірні покриви. Те ж саме відбувається при щоденному протиранні обличчя засобами від вугрового висипу. Крім того, більшість із них ще і ущільнюють шкіру.

Іншою поширеною помилкою є використання розрекламованих засобів для догляду за шкірою, які можуть абсолютно не підходити конкретній людині. Наприклад, гелі для обличчя з чинником рН 5,5. Рівень кислотності здорової шкіри дійсно такий, але це в середньому. І чи упевнені ви, що ваша шкіра абсолютно здорова? Адже навіть невеликий прищик говорить про інакше. До того ж різні ділянки обличчя мають свій рН-чинник, відповідно повинен відрізнятися і підхід до них. Потрібно ретельно підбирати косметичні засоби, уважно стежачи за будь-якою реакцією на лосьйон або гель.

Особлива розмова про шампуні проти лупи. Багато хто постійно миє ними голову просто для того, щоб лупа ніколи не з`явилася. Але, роблячи так, люди привчають організм до регулярного допінгу. В результаті заміна шампуню від лупи на звичайний викликає ламкість волосся.

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