Жінка заразилась гепатитом у манікюрному кабінеті

Киянка Ольга чотири місяці лікується від гепатиту В. Діагноз їй поставили в червні. ”Швидше за все, вірус занесли в перукарні під час манікюру, — розповідає дівчина. — Лікарка сказала, що на ножицях могла залишитися кров попередньої клієнтки. Але вже нічого не доведеш”.

Нині Ольга обрізає нігті лише своїми ножицями.

"Недомагання у мене з’явилося напередодні літньої сесії, — згадує Ольга. — Думала, звичайна перевтома. На неї ж списувала нудоту та відсутність апетиту. Коли заболіло справа під ребрами й піднялася температура, батьки викликали ”швидку”.

У лікарів спочатку була підозра на апендицит. Діагноз — гепатит В — встановили, коли дівчина здала кров на вірусні інфекції. Хвороба загострилася. Місяць Ольга пролежала в інфекційному відділенні. Постійно ставили крапельниці. Якби тиждень загаялись, у неї почали б гинути клітини печінки, орган міг відмовити, кажуть медики.

"У середині липня мене відпустили додому, — продовжує Ольга. — Прописали купу вітамінів та відновлювальні препарати для печінки. Маю дотримуватися дієти. Заборонили масне, здобу, гостре та смажене".

До кінця року жінці дозволили вживати каші та приготовлені на пару овочі. Вражена гепатитом печінка погано працює, пояснили лікарі. Не вся їжа перетравлюється, може виникнути неприйняття деяких продуктів. Із часом дієту послаблять.

У січні Ольга має здати аналіз крові. Якщо виявлять антиген НВs, але без HBsAg — значить, одужала. Однак для відновлення печінки потрібно приймати ліки-гепатопротектори кілька років.

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