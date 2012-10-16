Інститут харчової біотехнології відповідає за випробування ГМО

Кабінет Міністрів обрав Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук відповідальним за випробування генетично модифікованих організмів. Про це сказано в постанові Кабміну № 761-р від 10 жовтня.

Як повідомляє прес-служби Міністерства освіти та науки, інститут займатиметься аналізом ГМО й розробкою відповідних молекулярно-біологічних методів для їхнього дослідження.

Співробітники інституту вже виконували науково-технічні проекти з розробки методів визначення якісного й кількісного вмісту ГМО-компонентів, а також розробили державний стандарт і технічні регламенти з виявлення й визначення ГМО в харчових продуктах і кормах.

Як повідомлялося, раніше Кабмін запропонував Верховній Раді встановити вміст зареєстрованих генетично модифікованих організмів у продуктах харчування на рівні понад 0,9% від загальної маси в одиниці упаковки для їхнього обов`язкового маркування.

Міністерство аграрної політики й продовольства ініціює перевірку Державною інспекцією сільського господарства насіння технічних культур на наявність генетично модифікованих організмів.