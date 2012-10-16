Завтра в Україні очікуються дощі

17 жовтня у західних, північних та центральних областях України буде хмарна погода з проясненнями, дощі, подекуди грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі в Карпатах, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях, а вранці та вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині пройдуть сильні дощі. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, в Криму до 28°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У києві та області вночі пройде невеликий, вранці та вдень сильний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 14-19°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.