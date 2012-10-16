ВР звільнила від цивільної відповідальності виконавців проекту з підвищення безпеки ЧАЕС

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди про внесення змін № 11 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та Кабінетом міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕС”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ратифікована Угода передбачає звільнення від цивільної відповідальності за ядерну шкоду виконавців проектів підвищення ядерної безпеки Чорнобильської АЕС з країн, фінансування яких здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку з Рахунку ядерної безпеки згідно з Угодою про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС), що не є членами Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (від 21 травня 1963 року) та Спільного протоколу про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції (від 21 вересня 1988 року).

Як зазначається у пояснювальній записці, внесення змін до Угоди про Грант дозволить розповсюдити єдиний правовий режим звільнення від цивільної відповідальності за ядерну шкоду виконавців з країн як учасників, так і не учасників Віденської конвенції та Спільного протоколу, поставить у рівні умови всіх виконавців вказаних проектів.