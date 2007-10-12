На оздоровлення малозабезпечених сімей виділили 1,9 млн. грн
16:14, 12 жовтня 2007Країна
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Розпорядження підписав мер Києва
Київміськадміністрація доручила Головуправлінню у справах сім`ї і молоді КДМА організувати відпочинок і оздоровлення пільгових категорій сімей з дітьми до 6 років.
Відповідне розпорядження підписав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Право на оздоровлення мають діти: з багатодітних сімей; сімей, яким призначена допомога згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»; неповних сімей і сімей, в яких виховуються діти, що знаходяться на диспансерному обліку.
На оздоровлення буде виділено 1,9 млн. грн.
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