На оздоровлення малозабезпечених сімей виділили 1,9 млн. грн

Київміськадміністрація доручила Головуправлінню у справах сім`ї і молоді КДМА організувати відпочинок і оздоровлення пільгових категорій сімей з дітьми до 6 років.

Відповідне розпорядження підписав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Право на оздоровлення мають діти: з багатодітних сімей; сімей, яким призначена допомога згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»; неповних сімей і сімей, в яких виховуються діти, що знаходяться на диспансерному обліку.

На оздоровлення буде виділено 1,9 млн. грн.

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