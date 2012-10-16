Парламент України підтримав протитуберкульозну програму

Верховна Рада сьогодні прийняла Закон «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки».

Розробниками законопроекту є Міністерство охорони здоров’я України та Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, повідомили УНІАН у цій Держслужбі.

У законі, який підтримали 272 народні депутати, визначені найбільш пріоритетні для країни цілі у подоланні туберкульозу – покращення епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності й смертності від туберкульозу та ко-інфекції (туберкульозу та ВІЛ), зменшення темпів поширення мультирезистентного (стійкого до препаратів) туберкульозу.

Проект закону у Верховній Раді представляла перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко. Вона зазначила, що виконання Програми дасть змогу обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткувати тенденції до скорочення їх масштабів через зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу відповідно до 64 та 14 випадків на 100 тис населення. Саме такі цілі проголошені Декларацією тисячоліття ООН, які є складовою національної довгострокової стратегії розвитку.

Серед основних завдань програми – забезпечити повне одужання 70% хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульоз, зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та які перервали курс лікування, знизити рівень смертності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція на 10 відсотків шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію.

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті, гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших джерел фінансування. Загальний бюджет Програми складає 1 млрд 830 млн 762 тис. грн.

З них з державного бюджету 1 млрд 236 млн 478 тис. грн. (67,5% від загального бюджету) та Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом 592 млн 283 тис. грн.