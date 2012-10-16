Україна приєдналася до Конвенції про розробку Євро-фармакопеї

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про приєднання до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 265 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «важливим є те, що у разі приєднання до Конвенції, Україна набуває статусу члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу». Приєднання України до Конвенції надасть змогу державним регуляторним органам брати участь у розробці європейських стандартів якості лікарських засобів та впливати на європейську політику у сфері регулювання лікарських засобів.

В записці сказано, що проходження процедур, пов`язаних з приєднанням до Конвенції, не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. У разі набрання Україною статусу члена Європейської Фармакопейної Комісії фінансовий внесок України буде розраховуватись пропорційно кількості днів від дати набуття чинності даної Конвенції для України. Приєднання до Конвенції України у 2012 році потребує додаткових коштів з Державного бюджету України в сумі близько 52 тис євро.