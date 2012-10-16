Штучне запліднення можливе для жінок до 51 року

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до частини 2 статті 123 Сімейного кодексу України. Ними передбачено, що у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) або одним із них за письмовою згодою другого з подружжя в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Також внесено зміни до статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими передбачено, що вік жінки, щодо якої застосовуються допоміжні репродуктивні технології, не повинен перевищувати 51 року на день штучного запліднення або імплантації ембріона.

Питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, вирішується в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного (сурогатного) материнства може здійснюватися лише щодо громадян України та іноземців – громадян країн, у яких такий метод допоміжних репродуктивних технологій не заборонений законом, а у випадках, коли іноземці проживають не в країні громадянської належності, – і законом країни проживання.

Умовами застосування замінного (сурогатного) материнства є генетичний зв’язок дитини принаймні з одним із майбутніх батьків та відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини із замінною (сурогатною) матір’ю, крім випадків, коли замінною (сурогатною) матір’ю є родич майбутніх батьків.

Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій та перелік документів, що подаються особами для їх застосування, встановлюються Кабінетом міністрів України.

В прикінцевих положеннях зазначено, що дія цього закону не поширюється на осіб, яким проведені штучне запліднення або імплантація ембріона до набуття чинності цього закону.