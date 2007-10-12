Учені встановили причини головного болю

Вчені з`ясували несподівані причини головного болю. Виявляється, знеболюючі ліки навпаки тільки провокують його. Як виявилось, чим більше людина п`є ліків від болю, тим більша ймовірність, що з`являться нові напади через короткий час. У людському організмі існують протибольові структури, які, відчувши біль, починають активне вироблення ендорфінів і енкефалінів. Ці гормони і є нашими природними анальгетиками. Вживання ліків, у свою чергу, тільки блокує цю захисну функцію організму, таким чином, біль виникає набагато частіше і на рівному місці.

Людям, що зловживають знеболюючим, можна порекомендувати відмовитися від нього зовсім. Альтернативою лікарським препаратом може стати масаж шиї і плечового відділу. А також методика релаксації, йога, дихальні вправи і медитація.

Окрім анальгетиків головний біль можуть викликати протизаплідні засоби і пігулки, нормалізуючі серцево-судинну систему. Хронічні болі можуть спровокувати кардіопрепарати, які знижують артеріальний тиск та нестероїдні протизапальні препарати.

Ліки – не єдина причина болю голови. Багато людей, займаючись коханням, можуть відчути такий дискомфорт. Медики навіть дали назву цій проблемі "оргазмовий головний біль". Варто відзначити, що чоловіки страждають від такого несподіваного больового нападу втричі частіше за жінок.

Вся справа в підвищеному тиску і виникненні раннього атеросклерозу судин головного мозку. Як відомо, під час сексу піднімається тиск, судини стають ширшими, а пульс частішає. У людей спостерігається приплив крові до голови.

Якщо ви з такою проблемою частенько стикаєтеся, то краще звернутися до невролога. А взагалі є народний спосіб самозцілення. Можна з`їсти невеликий пучок петрушки або заварити за 10 хвилин до зустрічі з коханою людиною чашку міцного чаю. Також може допомогти один грейпфрут.

Але й не вся їжа корисна для організму. Все вимагає норми. А якщо працівник упродовж дня харчується шоколадом і випиває через кожні дві години по чашці кави, то головного болю не уникнути. Продовжимо список небезпечних для голови продуктів: оцет, гірчиця, майонез, копчена свинина, селера, соя, ананас, авокадо, сливи. Всі ці продукти містять речовину тирамін, яка викликає пульсуючий головний біль.

Такими ж шкідливими є розчинні супи, вермішель швидкого приготування і бульйонні кубики. Річ у тім, що в цих продуктах міститься харчова добавка глутамат натрію. А вона у свою чергу провокує головний біль.

utro.ua