Збільшено обсяг субвенцій місцевим бюджетам на медичні цілі

Верховна Рада України дозволила збільшити обсяг субвенцій місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту і устаткування для установ охорони здоров`я на 30,9 млн. грн.

За Закон «Про внесення змін до Закону України про «Державний бюджет на 2012 рік» (щодо придбання медичного автотранспорту і устаткування для установ охорони здоров`я) проголосували 267 депутатів при необхідних 226.

Ініціатором збільшення субвенцій виступив Кабінет міністрів України з метою підвищення якості надання медичної допомоги в окремих установах Київської області та м. Севастополя.

Окремим рядком закону прописано надання субвенції у розмірі 1,9 млн. грн бюджету Харківської області на придбання лікарських засобів і засобів медичного призначення для Обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у червні прем`єр-міністр України Микола Азаров розкритикував хід проведення медичної реформи, наголосивши, що українці на сьогоднішній день ще не відчули її реальних результатів і недостатньо інформовані про її зміст.

Експеримент з реформування медицини стартував в чотирьох областях - Київській, Донецькій, Вінницькій і Дніпропетровській.