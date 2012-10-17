На лікування чемпіону Крижановському виділили 380 тис. грн

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо перерозподілу видатків Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)” (№11296). За дане рішення проголосувало 275 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом пропонується збільшити на 380 тис. гривень видатки Міністерству охорони здоров’я України на програму «Лікування громадян України за кордоном» (код 2301360) за рахунок зменшення видатків на таку ж суму Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 2204120).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що заслужений майстер спорту України, паралімпійський чемпіон та неодноразовий призер Паралімпійських ігор, чемпіон та рекордсмен світу та Європи, член національної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів з плавання, Дмитро Крижановський у зв’язку з тяжкою хворобою суглобів, потребує термінового лікування за кордоном. Передбачені цим законом кошти будуть надані як невідкладна медична допомога спортсмену-інваліду.