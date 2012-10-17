Поки що немає перевищення епідпорогу захворюваності на грип

В Україні поки що не відзначається перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип і на найближчий час немає таких прогнозів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу повідомив головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

Він відзначив, що зараз більш доцільно говорити про профілактику грипу, зокрема, вакцинацію.

«Чотири виробники вже присутні в Україні і проходять узгодження документів з Міністерством охорони здоров’я», - сказав О.Стойка і додав, що вже найближчим часом вакцина з’явиться у лікувальних закладах.

«Прогнозована вартість – від 73 грн», - повідомив він.

Крім того, О.Стойка нагадав, що вакцинація для загального населення традиційно проводиться за кошти самих громадян.

Він зауважив, що вакцинація є лише рекомендованим заходом, тому відсоток вакцинованих є далеким від норми, яку встановлює СЕС і яка потрібна для убезпечення від захворювання оточуючих.

«Люди не довіряють лікарям чи лікарі не доносять достатню інформацію», - вважає О.Стойка.

Він висловив сподівання, що цього року динаміка охоплення вакцинацією населення буде позитивніша, ніж зазвичай.