Глобальний фонд боротьби зі СНІДом рекомендує використовувати досвід України з профілактики ВІЛ

Глобальний фонд боротьби зі СНІДом вважає, що досвід України щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків має використовуватися і в інших країнах.

Про це йдеться у звіті Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за 2012 рік «Стратегічні інвестиції для досягнення впливу».

Як повідомили УНІАН в Держслужбі з питань протидії віл-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань, Україна як одна зі 151 країни-реципієнта коштів Глобального фонду, отримуючи менше 1% грантового бюджету, за підсумками впровадження профілактичних програм увійшла до четвірки держав, які мають значні результати.

Згідно зі звітом, у період між 2005 та 2011 роками профілактичними програмами було охоплено понад 160 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків. Таким чином, поширеність ВІЛ у цій групі значно зменшилася.

Крім того, у звіті йдеться про перші результати нової стратегії Глобального фонду на 2012-2016 роки, що спрямована на забезпечення максимальної ефективності шляхом вдосконалення стратегічного інвестування з метою досягнення впливу. Зокрема, завдяки гранту Глобального фонду Україна зусиллями одного із реципієнтів – «Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД» - розробила та впровадила використання спеціальної програми для моніторингу надання послуг з профілактики ВІЛ для уразливих груп, що передбачає звітування у реальному часі. Це програмне забезпечення використовується більш ніж 150 неурядовими організаціями в Україні, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Малайзії і Таджикистані.

Отже, найкращі практики, розроблені українськими фахівцями за підтримки Глобального фонду, починають широко застосовуватися поза межами України, зокрема у країнах Східної Європи та Центральної Азії, зазначили у Держслужбі.

У період між 2005 та 2010 роками Глобальний фонд забезпечував 35% загального фінансування протидії ВІЛ в Україні та 72% фінансування, наданого Україні з міжнародних джерел. Станом на кінець 2011 року Глобальний фонд профінансував програми на суму 213 млн дол., спрямованих на побудову стійкої системи надання комплексних послуг з профілактики груп населення, найбільш уразливих до інфікування ВІЛ, та програми лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ в Україні.