Запровадження в Україні обов'язкового медстрахування - важливий крок

Представники страхових компаній і громадські діячі наголошують на необхідності введення в Україні обов`язкового медичного страхування (ОМС).

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН у середу.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що, незважаючи на тривале і досить бурхливе обговорення питання про обов`язковість медичного страхування, у вирішенні цього питання так і не вдалося домогтися істотних результатів.

За інформацією президента Всеукраїнського лікарського товариства Олега Мусія, тільки за останні 10 років було підготовлено понад десять законопроектів щодо обов`язкового медичного страхування, але жоден з них не знайшов підтримки у парламенті, що, на його думку, пов`язано з неможливістю поділити контроль за фінансовими фондами, які будуть сформовані у разі введення ОМС.

«За попередніми даними, ця акумуляція коштів становитиме від 30 до 40 млрд грн. Безумовно, це соковитий шматок для того, щоб ним керувати», - сказав О.Мусій.

Він також вважає, що питання введення в Україні ОМС є виключно питанням політичної волі.

«На моє глибоке переконання, у першу чергу, впровадження такого механізму додаткового збору коштів залежить від політичної волі від самого верху держави. Як там буде сказано, так і буде зроблено» - підкреслив О.Мусій.

Він також констатував, що, незважаючи на існування в країні нібито безплатної медицини, для звичайних громадян вона є «навіть дуже платною» з урахуванням різного роду «подяк» лікарям.

«Безплатної медичної допомоги немає в жодній з країн світу. Це означає, що хтось все одно повинен платити. У країнах, де є медичне страхування, - платить страхова компанія, у країнах, де є бюджет, - платить бюджет, а не людина особисто зі своєї кишені. У нас же склалася так ситуація, що людина вимушена платити зі своєї власної кишені за надання медичних послуг, хоча це і є незаконним», - зазначив О.Мусій.

Більш того, як повідомив представник асистуючої компанії «Смарт-Асистанс» Олександр Твердохліб, медичні установи не дуже хочуть працювати зі страховими компаніями і їхніми коштами.

«Ми стикаємося з тим, коли у страхової компанії вже зібрана певна кількість коштів, і тепер потрібно їх витратити на лікування клієнта, виникає, на мій погляд, найскладніша проблема, тому що лікувальні установи з різних причин не готові або не хочуть працювати за ці кошти, за кошти страховиків», - повідомив О.Твердохліб.

При цьому, за його словами, основною причиною відмови називають відсутність методик роботи з небюджетними коштами.

Водночас О.Мусій вважає, що медустанови просто не бачать у роботі із страховиками вигоди.

«Ті кошти, які приходять від страхової компанії, вони, звичайно ж, офіційно йдуть на рахунок медустанови і зараховуються до бюджету медустанови, а потім «у засіки батьківщини», звідки медустанова не одержує нічого. Коли ж сплачуються послуги безпосередньо пацієнтом лікареві або завідувачу відділенням, безумовно, їм вигідніше одержати реальні кошти або у вигляді конверта, або у вигляді добродійного внеску до фонду при медустанові», - сказав О.Мусій.

На думку генерального директора страхової компанії «ОТЛ-Страхування» Олександра Капшука, для розвитку культури страхування у населення ще до впровадження ОМС було б доцільно надати бізнесу податкові пільги в частині віднесення на валові витрати витрат на добровільне медичне страхування.

«Було б непогано, якби влада в особі Верховної Ради, можливо, Кабінету міністрів, залежно від того, у кого які повноваження, прийняла б законопроект, в якому до 3% від фонду зарплати підприємцям дозволялося б направляти на добровільне медичне страхування, при цьому відносити дані кошти на валові витрати», - вважає О.Капшук.

Також він зазначив, що страхування не є конкурентом медицині або фондам соцстрахування, при цьому дає можливість зробити медичну допомогу більш доступною і ефективною.

Адвокат медичного права Наталія Воробйова також вважає, що впровадження в Україні обов`язкового медичного страхування підвищить якість медичних послуг, оскільки встановить певний контроль за їх наданням з боку страховиків.

Н.Воробйова упевнена, що впровадження ОМС дозволить усім громадянам України при відвідуванні медустанови розраховувати на отримання базового пакета медичних послуг без необхідності щось доплачувати. При цьому українці, у яких вистачає коштів на медобслуговування вище базового рівня, зможуть його одержати, звернувшись до страхової компанії.

«Загальнообов’язкове медичне страхування - це «шматок чорного хліба», і якщо ви хочете «бутерброд», то ви можете додати до нього добровільне медичне страхування і внести до поліса все, що хочете», - зазначила Воробйова.

Як повідомляв УНІАН, у вересні голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва заявила, що в 2014 році в Україні може бути введене обов`язкове медичне страхування. За її словами, фінансуванням системи ОМС займатиметься спеціально створюваний державний Фонд обов`язкового медичного страхування України, що дозволить забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів страхування.