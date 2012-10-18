В Україні готуватимуть фахівців з безпеки харчової продукції

В Україні розпочато процес реорганізації в державній системі контролю та нагляду за безпечністю та якістю харчових продуктів, який вимагає наявності висококваліфікованих фахівців в цій сфері, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Враховуючи це Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, затверджених постановами КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 № 787.

До переліків напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою внесено новий напрям та спеціальність підготовки «технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Прийнята урядова постанова спрямована на забезпечення кваліфікованими фахівцями системи контролю якості харчових продуктів відповідно до вимог вітчизняного та міжнародного законодавства у цій сфері.