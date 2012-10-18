19 жовтня у Києві відбудеться акція «Рожевий жовтень»

19 жовтня до Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози у столиці відбудеться соціальна акція «Рожевий жовтень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Акція відбудеться у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Як зауважили у прес-службі, рак молочної залози як в Україні, так і в усьому світі посідає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі – близько 3%. Також щороку зростає кількість вперше виявленого раку молочної залози – близько 16 тисяч випадків захворювання і близько 8 тисяч жінок гинуть від цієї недуги.

«Основною проблемою є те, що на відміну від жительок європейських країн, наші жінки частіше звертаються до лікаря, коли хвороба занедбана. Так відбувається у 30% випадків, а подолання захворювання залежить від того, наскільки своєчасно вдається діагностувати хворобу», – зазначила голова міської громадської організації «Донна» Лариса Ященко.

Вона також наголосила, що тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після вчасного встановлення діагнозу і при правильно проведеному лікуванні – понад 25 років.

В Україні уже сім років поспіль 20 жовтня відзначають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.