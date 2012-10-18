Завтра в Україні невеликі дощі

Завтра на Лівобережжі України, вдень і у південній частині та центральних областях очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північний, у західній частині південно-східний,5-10 м/с.

Температура вночі у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях 2-7° тепла, місцями 0-2° морозу, на решті території 5-10° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень 12-17°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 22°.

У Києві та області у п’ятницю - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, місцями 0-2° морозу; вдень 12-17° тепла. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.