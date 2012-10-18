Відкрився П’ятий всеукраїнський фестиваль творчості інвалідів

У Чернігові сьогодні розпочався П`ятий всеукраїнський фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями "На крилах надії".

Як передає кореспондент УНІАН, на фестиваль, що проходитиме 18-19 жовтня у Палаці для дітей та юнацтва, до Чернігова приїхали 165 учасників з 23 областей України. Вони продемонструють свої здібності в вокальному та хореографічному мистецтві, декламуванні творів.

Також у Палаці для дітей та юнацтва представлена виставка робіт учасників фестивалю, зокрема, вишиті рушники і картини, живописні твори тощо.

Учасників фестивалю оцінюватиме журі. Кращі виступи будуть продемонстровані під час святкового концерту в Українському домі до Міжнародного дня інвалідів, що відзначається у грудні.

Організаторами фестивалю "На крилах надії" виступили Всеукраїнська організація "Союз організацій інвалідів України" та Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України.

Керівник Союзу організацій інвалідів України Василь Назаренко, вітаючи учасників фестивалю, підкреслив, що для людей з вадами здоров`я не все можна вирішити, але "добре слово, посмішка, бажання допомогти дають більше, аніж якісь матеріальні речі".

Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України Володимир Маслаков вручив відзнаки служби представникам Чернігова.

Організатори запевнили, що всі учасники фестивалю "На крилах надії" отримають дипломи і подарунки.