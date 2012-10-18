В Єнакієво буде зведена установка для виробництва кисню

Французька компанія «Ер Лікід» почала будівництво повітрянороздільної установки на Єнакіївському метзаводі.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні в Єнакієвому заклав символічну капсулу у фундамент повітрянороздільної установки ПРУ-1400).

В.Янукович наголосив, що початок цього будівництва є «ще одним кроком на шляху залучення інвестицій до України і черговим кроком у розбудові нашої держави». Президент відзначив, що цей проект є пілотним, але висловив надію, що він стане в Україні серійним. В.Янукович сказав, що цей контракт дуже дорогий і дуже вагомий, що «говорить про те, що українські підприємства конкурентні та інвестори їм довіряють». «Я радий, що ми зробили сьогодні ще один крок у майбутнє», - сказав Президент.

Президент «СКМ» Рінат Ахметов, присутній на відкритті французького проекту, зокрема сказав: «Коли в країну приходить інвестор - це хороший сигнал для всіх. Україна - це величезний потенціал. І я глибоко переконаний - хто першим повірить в Україну, хто закохається в Україну, той і виграє. Але найголовніше, від цього виграє не тільки інвестор. Від цього виграє, перш за все, трудовий колектив. Виграє місто. Виграє країна».

Довідка УНІАН. Повітрянороздільна установка (ПРУ-1400), будівництво якої починає вперше в Україні французька компанія «Ер Лікід» - світовий лідер з виробництва газів для промисловості, медицини і захисту навколишнього середовища. Загальна вартість проекту - близько 130 млн. євро, інвестиції «Ер Лікід» становлять 100 млн. євро (фінансування здійснюватиметься за підтримки ЄБРР). Установка, виробничою потужністю 1700 тонн кисню, азоту і аргону на день, буде побудована на території Єнакіївського металургійного заводу, що входить до групи «Метінвест». Планується, що ПРУ-1400 забезпечуватиме зрідженим газом не тільки ЄМЗ, а й інші галузі промисловості країни. Проектуванням, будівництвом і експлуатацією повністю займається «Ер Лікід», введення в експлуатацію заплановане на 2014 рік.

«Єнакіївський металургійний завод» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготівки. Компанія виробляє катану і литу заготівку, стрижньовий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). ЄМЗ входить до металургійного дивізіону групи «Метінвест».