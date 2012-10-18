В Єнакієво буде зведена установка для виробництва кисню
Виробництво газів для медицини
Французька компанія «Ер Лікід» почала будівництво повітрянороздільної установки на Єнакіївському метзаводі.
Як передає кореспондент УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні в Єнакієвому заклав символічну капсулу у фундамент повітрянороздільної установки ПРУ-1400).
В.Янукович наголосив, що початок цього будівництва є «ще одним кроком на шляху залучення інвестицій до України і черговим кроком у розбудові нашої держави». Президент відзначив, що цей проект є пілотним, але висловив надію, що він стане в Україні серійним. В.Янукович сказав, що цей контракт дуже дорогий і дуже вагомий, що «говорить про те, що українські підприємства конкурентні та інвестори їм довіряють». «Я радий, що ми зробили сьогодні ще один крок у майбутнє», - сказав Президент.
Президент «СКМ» Рінат Ахметов, присутній на відкритті французького проекту, зокрема сказав: «Коли в країну приходить інвестор - це хороший сигнал для всіх. Україна - це величезний потенціал. І я глибоко переконаний - хто першим повірить в Україну, хто закохається в Україну, той і виграє. Але найголовніше, від цього виграє не тільки інвестор. Від цього виграє, перш за все, трудовий колектив. Виграє місто. Виграє країна».
Довідка УНІАН. Повітрянороздільна установка (ПРУ-1400), будівництво якої починає вперше в Україні французька компанія «Ер Лікід» - світовий лідер з виробництва газів для промисловості, медицини і захисту навколишнього середовища. Загальна вартість проекту - близько 130 млн. євро, інвестиції «Ер Лікід» становлять 100 млн. євро (фінансування здійснюватиметься за підтримки ЄБРР). Установка, виробничою потужністю 1700 тонн кисню, азоту і аргону на день, буде побудована на території Єнакіївського металургійного заводу, що входить до групи «Метінвест». Планується, що ПРУ-1400 забезпечуватиме зрідженим газом не тільки ЄМЗ, а й інші галузі промисловості країни. Проектуванням, будівництвом і експлуатацією повністю займається «Ер Лікід», введення в експлуатацію заплановане на 2014 рік.
«Єнакіївський металургійний завод» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготівки. Компанія виробляє катану і литу заготівку, стрижньовий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). ЄМЗ входить до металургійного дивізіону групи «Метінвест».