Україна 28 жовтня перейде на «зимовий час»

10:44, 19 жовтня 2012
Країна
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О 04.00 за київським часом

28 жовтня о 04.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це нагадує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у повідомленні, переданому УНІАН.

Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

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