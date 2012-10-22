Основна увага в реформі приділена системі швидкої допомоги - Азаров

На першому етапі модернізації медичної галузі основна увага була приділена покращанню системи надання швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Харківському обласному державному телебаченню сказав голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола Азаров.

«Почали ми з перетворення у системі швидкої допомоги. Величезну кількість ми виділили коштів на оснащення наших станцій швидкої допомоги новим обладнанням, необхідними медичними засобами, щоб боротьба за хворого, особливо складного, важкого хворого, починалася з першої хвилини», - сказав М.Азаров. Він додав, що на сьогодні чітко встановлений час приїзду карети швидкої допомоги (по місту – 10 хвилин, у віддаленому населеному пункті – 20 хвилин), а самі станції швидкої допомоги оснащені «необхідними препаратами, які дозволяють людину вберегти від важких наслідків інфаркту або інсульту».

За словами М.Азарова, на другому етапі реформування медичної галузі основна увага буде приділена створенню спеціалізованих медцентрів, на третьому етапі – створенню реабілітаційних центрів.

За словами прем’єр-міністра, сьогодні також продовжується робота спрямована на зменшення дитячої смертності, створення перинатальних центрів, покращення надання медичної допомоги породіллям, супроводження новонароджених дітей тощо.

М.Азаров зауважив, що Кабмін одним із пріоритетних напрямків роботи вважає розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості.

«Ми свої фармацевтичні заводи повністю перевели на стандарт GMP, тобто європейський стандарт. За цей час ми оснастили багато областей апаратурою для контролю якості медичних препаратів», - сказав М.Азаров. За його словами, уряд вже понизив ціни на ліки від гіпертонії і найближчим часом будуть знижені ціни на ліки, котрі застосовуються при лікуванні хвороб серця. «Ми рухаємося на шляху до того, щоб у нас в країні була створена абсолютно доступна система надання медичної допомоги, при чому на сучасному рівні. Я вимагаю там, де ми будуємо нову лікарню, щоб вона хоч на крок, на пів кроки, але була попереду європейських клінік», - резюмував М.Азаров.

