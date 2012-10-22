Янукович затвердив Національну стратегію профілактики сирітства

Президент України Віктор Янукович затвердив Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

Кабінету міністрів України доручено затвердити план заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегії.

У стратегії зазначається, що щороку близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема, через складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов`язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, а також через їхнє жорстоке поводження з дитиною.

Значною є кількість дітей, які проживають у малозабезпечених сім`ях, що створює ризик влаштування таких дітей до інтернатних закладів за заявою батьків у зв`язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття. Перебування дітей у спеціалізованих закладах розглядається батьками як єдина можливість для дитини отримати належну медичну допомогу та освіту.

При цьому, зазначається у статегії, на місцевому рівні практично відсутні послуги з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, недостатньо ведеться робота, спрямована на надання таким сім`ям вчасної допомоги.

Потребує невідкладного вирішення питання щодо удосконалення системи соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа таких дітей, підготовки їх до самостійного життя після виходу з інтернатних закладів, оскільки існуюча система виховання в таких закладах не створює відповідних можливостей.

Недостатньо ефективним є механізм взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями, які здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей. Нові технології, спрямовані на попередження соціального сирітства та розвиток превентивних послуг, які пропонуються такими громадськими організаціями, не завжди знаходять підтримку з боку органів виконавчої влади і впроваджуються повільними темпами.

Метою стратегії є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім`ї, запобігання поширенню соціального сирітства.

Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких основних завдань як удосконалення діяльності органів опіки та піклування з профілактики соціального сирітства, надання сім`ям з дітьми якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної функції сім`ї; розроблення й затвердження порядку замовлення органами опіки і піклування соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми, що надаються спеціалізованими закладами та установами, громадськими організаціями;

Крім того, необхідно внести в установленому порядку зміни до законів "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю" щодо запровадження обов`язковості соціального супроводу сімей, в яких батьки порушують права дитини.

Також необхідно удосконалити механізм взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.