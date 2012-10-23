Янукович закликає Радмін Криму залучати інвесторів у медицину

Президент України Віктор Янукович закликає Раду міністрів Автономної Республіки Крим та інші органи місцевої влади регіону більш активно залучати приватний бізнес до розвитку у сфері охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив сьогодні в Сімферополі під час відвідання перинатального центру, який будується в регіоні.

«Я хочу звернутися до Ради міністрів, щоб вона більш активно працювала з представниками бізнесу, і їх внесок не залишиться непоміченим», - сказав глава держави.

В.Янукович висловив сподівання, що перинатальний центр у Сімферополі відкриють у найближчі кілька місяців.

Глава держави заявив також, що перинатальні центри мають бути створені в усіх регіонах України, оскільки вони надають реальну допомогу жінкам і новонародженим. «Ці центри – волання душі медиків і матерів», - сказав Президент.

В.Янукович також повідомив, що на сьогодні в Україні працюють 6 перинатальних центрів.

Як відзначає наш кореспондент, у зв`язку з приїздом Президента вулиці Сімферополя, по яких проїжджає його кортеж, прикрасили прапорами Партії регіонів і синіми стрічками, пов`язаними на парканах.