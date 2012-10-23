Алкоголь в Україні продаватимуть у певні години?

Народний депутат України Руслан Зозуля (позафракційний) вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби із масовим пияцтвом”.

Як передає кореспондент УНІАН, у даному законопроекті передбачено заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) з 20 години вечора по 11 години ранку, а також заборонити продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше, ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів.

Законопроект встановлює також заборону споживання алкоголю на вулицях, у парках, скверах і під’їздах житлових будинків (гуртожитків), інших місцях громадського перебування і відпочинку, оскільки таке споживання робиться на очах неповнолітніх, чим схиляють їх до такого вживання та провокують уявлення про споживання алкоголю як про «побутову справу».

Даним законопроектом передбачається, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п`яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також в законопроекті передбачено, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того пропонується внести зміни до законодавства, передбачивши, що участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом передбачено, що доведення неповнолітнього до стану сп`яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами - тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні “є одним з найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення в рік (офіційна статистика повідомляє про 12-13 літрів)”. “Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, за даними Національної ради з питань охорони здоров’я” - сказано в ній. В записці зазначається, що, за даними екс-міністра охорони здоров’я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців.