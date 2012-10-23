Завтра в Україні дощитиме
14:01, 23 жовтня 2012Країна
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Вдень - 6-11 тепла
У середу, 24 жовтня, по Україні місцями пройде невеликий дощ, лише на Закарпатті та у південній частині без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, на узбережжі морів - до 12°; вдень - 6-11°, на Закарпатті та півдні країни - 12-17°.
По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, туман; вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8°, вдень - 6-11°.
По м. Києву вночі та вранці невеликий дощ, туман; вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-8°, вдень - 8-10°.
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