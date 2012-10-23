Фонд Р.Ахметова презентував першу в Україні «Мобільну жіночу консультацію»

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» презентував перший в країні пересувний медичний комплекс «Мобільна жіноча консультація».

Як передає кореспондент УНІАН, це новітнє медичне обладнання представлено на 21-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Охорона здоров`я» благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» і Національним інститутом раку до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози.

За словами директора Національного інституту раку Ігоря Щепотіна, одним із пріоритетів роботи онкологічної служби є рання діагностика пухлин і попередження їх розвитку.

«Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання у жінок в Україні. Сьогодні знакова подія для жінок віддалених сіл і містечок, підприємств і установ - презентація фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» сучасного пересувного комплексу «Мобільна жіноча консультація». Ми стали ще на крок ближчими до європейських стандартів надання медичної допомоги. Переконаний, що сучасне обладнання допоможе попередити не одне захворювання, тим самим врятувати не одне життя», - підкреслив І.Щепотін.

У свою чергу керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк підкреслила, що проект «Рак виліковний» був ініційований Р.Ахметовим і спрямований на забезпечення онкологічної служби України сучасним високотехнологічним обладнанням для своєчасної діагностики й лікування онкологічних захворювань.

«На реалізацію проекту виділено значні кошти – 315 млн грн. В Україні, за даними статистики, щорічно збільшується кількість нових і пізно виявлених випадків раку молочної залози й шийки матки. Це спонукало фонд до створення «Мобільної жіночої консультації» для забезпечення якісного, доступного та комплексного обстеження жінок. На створення й оснащення пересувного комплексу фонд спрямував 4,3 млн грн», - сказала В.Миколаюк.

За її словами, мобільна консультація дозволить лікарям виявляти передпухлинні й пухлинні процеси на ранніх стадіях, що є запорукою своєчасного лікування й значно підвищує шанси на одужання жінки.

У коментарі УНІАН голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва зазначила, що використання таких «Мобільних жіночих консультацій» дуже актуальне в районах, віддалених від спеціалізованих медичних установ, оскільки жінкам, які проживають у таких районах, будуть доступні спеціалізовані обстеження.

«Фактично - це перший крок до розвитку реальних скринінгових програм по раку молочної залози й раку шийки матки на території України, які дозволяють повністю охопити групи ризику на всій території країни. І для нашої країни це дуже важливо», - зазначила Т.Бахтеєва.

На її думку, враховуючи серйозний хронічний дефіцит державного фінансування охорони здоров`я в нашій країні, єдиним реальним інструментом залучення додаткових коштів у цю галузь є розвиток державно-приватного партнерства.

«Для цього у нас вже є як необхідна законодавча база, так і реальні практичні приклади такого партнерства. Зокрема, це унікальна програма «Рак виліковний», яка реалізується Благодійним Фондом Ріната Леонідовича Ахметова «Розвиток України». Вже сьогодні в рамках цієї програми в Національному інституті раку, в Донецькій, Львівській та Рівненській областях створюються сучасні лікувально-діагностичні центри, отримується найсучасніше дороге обладнання - апарати позитронної емісійної томографії (ПЕТ), кібер-ніж, гама-камери та інше радіологічне обладнання», - сказала Т.Бахтеєва.

*** «Мобільна жіноча консультація» створена на базі 18-метрового трейлера, який призначено для проведення за європейським зразком масового обстеження жінок із метою раннього виявлення раку молочної залози й раку шийки матки. Комплексне обстеження жінок проводитимуть провідні фахівці Національного інституту раку.

Обладнання складається з трьох відділів: приймального відділення, мамографічного та гінекологічного кабінетів. Додатково існує можливість забору мазків із метою їх подальшої передачі в цитологічні лабораторії. Комплекс може обслуговувати в тому числі й людей з обмеженими можливостями. Для цих цілей встановлено спеціалізований підйомник із гідравлічним приводом.