Рівень смертності в Україні перевищив рівень народжуваності за 8 місяців 2012 року на 100 тис. 764 осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.

Як наголошується в повідомленні, у січні-серпні п.р. в Україні народилися 346 тис. 926 осіб, а померли 447 тис. 690 осіб. Найбільша різниця між народжуваністю і смертністю зафіксована в Донецькій області. За даними Держстату, в регіоні народилися 28 тис. 609 осіб, померли – 47 тис. 666 осіб. При цьому позитивна демографічна ситуація – перевищення народжуваності над смертністю - зафіксована в Києві (+3665 осіб), у Чернівецькій (+156 осіб) і Волинській (+1132 особи) областях. Найбільше малюків народилися в Донецькій і Волинській областях – 28 тис. 609 і 24 тис. 727 відповідно, найменше – у Севастополі (2968) і Чернігівській області (6773).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України станом на 1 серпня складала 45,56 млн осіб. При цьому прогнозна чисельність населення в 2012 році становить 45,51 млн. осіб. Як прогнозують фахівці, до 2050 року населення України скорочуватиметься, і його чисельність ледь перевищить 40 млн осіб. Частка молоді також неухильно скорочуватиметься.