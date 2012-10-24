Завтра в Україні опадів не очікується

Завтра в Україні істотні опади не очікуються.

Вночі та вранці у західних та східних областях місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, на узбережжі Криму до 12°, вдень 11-16°.

У Києві та області у четвер - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

По області температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.