Янукович відзначає актуальність створення університетських клінік

Президент України Віктор Янукович відзначає важливість створення університетських клінік на базі медичних університетів.

Про це він сказав під час відвідання університетської клініки Одеського національного медичного університету, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він зазначив, що наука, медицина та медичні дослідження в сучасному світі є нерозривно пов’язаними. «Сьогодні увесь світ йде таким шляхом», - сказав В.Янукович.

Президент оглянув клініку та поспілкувався з її колективом.

*** Центр реконструктивної і відновлювальної медицини (університетська клініка) Одеського національного медуніверситету розпочав діяльність у липні 2005 року. Щороку клініка надає допомогу більш як 62 тис. громадян амбулаторно і 4 тис. громадян стаціонарно. За 9 місяців 2012 року по допомогу звернулися понад 30 тис. громадян.

Основними напрямами роботи клініки є використання високотехнологічних малоінвазивних, органозберігаючих технологій із залученням висококваліфікованих фахівців різних профілів.