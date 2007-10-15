В Україні стартував проект з реформування системи охорони здоров`я

Україні стартував проект Європейського Союзу з реформування системи охорони здоров’я.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, програма спрямована на вдосконалення інфраструктури медичних закладів та покращення послуг сімейної медицини за європейськими стандартами.

Проект ЄС з реформування української медицини розрахований на два з половиною роки. За цей час європейські експерти мають навчити представників органів місцевої влади у регіонах ефективно керувати процесом надання населенню медичних послуг та допомогти розробити чітку систему планування інфраструктури лікарень, сказав керівник проекту Валерій ЯХНО. «Там буде велика кількість тренінгів, особливо по плануванню фінансами. Але проект не надаватиме ніяке медичне обладнання. Це лише початковий етап реформування обласних лікарень», - зазначив він.

Також проект передбачає співпрацю та обмін досвідом між закладами охорони здоров‘я країн Європейського союзу та України. За словами В.ЯХНА, кінцевою метою проекту є розробка та апробація національної стратегії з підготовки керівників системи охорони здоров’я та дієвих менеджерів, які б застосовували європейські моделі реформування галузі.