У Херсонській області за два дні отруїлися грибами 12 людей
10:01, 15 жовтня 2007Країна
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Стан - середньої важкості
В Херсонській області за два дні - з 12 по 14 жовтня - грибами отруїлися 12 людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, зокрема, у Скадовську отруїлися 6 осіб віком від 22 до 53 років. Всі перебувають у стані середньої важкості у центральній районній лікарні (ЦРЛ) Скадовська.
Також 5 осіб віком від 19 до 49 років отруїлися в Бериславі. Всі в стані середньої важкості знаходяться в ЦРЛ Берислава.
Ще одна 64-річна людина отруїлася грибами в смт Велика Олександрівка. Стан - середньої важкості.
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