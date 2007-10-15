У Херсонській області за два дні отруїлися грибами 12 людей

В Херсонській області за два дні - з 12 по 14 жовтня - грибами отруїлися 12 людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, зокрема, у Скадовську отруїлися 6 осіб віком від 22 до 53 років. Всі перебувають у стані середньої важкості у центральній районній лікарні (ЦРЛ) Скадовська.

Також 5 осіб віком від 19 до 49 років отруїлися в Бериславі. Всі в стані середньої важкості знаходяться в ЦРЛ Берислава.

Ще одна 64-річна людина отруїлася грибами в смт Велика Олександрівка. Стан - середньої важкості.