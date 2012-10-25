Україна 28 жовтня перейде на «зимовий час»

28 жовтня о 04.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це нагадує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у повідомленні, переданому УНІАН.

Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».