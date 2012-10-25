МОЗ завершило поставки сучасних реанімобілів до регіонів

Міністерство охорони здоров’я України завершило поставки у пілотні регіони автомобілів швидкої медичної допомоги - реанімобілів типу С (на базі Ford Transit), закуплених за бюджетною програмою «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, 19 жовтня у Вінниці відбулося вручення шести найсучасніших реанімобілів Обласній дитячій лікарні, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Вінницькій станції швидкої допомоги та трьом центральним лікарням Бершадського, Могилів-Подільського та Хмільницького районів було вручено ключі від швидких, обладнаних найсучаснішим устаткуванням для реанімації хворих.

Найголовнішою відмінністю автомобілів типу С від В є їхнє облаштування, що дає можливість надавати всю необхідну реанімаційну допомогу хворому на місці, який перебуває навіть у вкрай важкому стані. Зокрема, дефібрилятор, на відміну від такого ж у класі В, має функції кардіомонітора, він дозволяє спостерігати за станом хворого, запобігати виникненню аритмії тощо.

Усі автомобілі відповідають Національному стандарту України "Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробувань" (EN 1789:2007, MOD) ДСТУ 7032:2009.

Упродовж останніх днів автопарки швидкої допомоги Київської, Дніпропетровської і Донецької областей також поповнилися сучасними реаніамобілями. Всього столиця отримала 21 авто типу С, Донецьк – 17 і Дніпропетровськ – 26. Усі реаніамобілі вже доставлені в обласні станції швидкої допомоги, що істотно поліпшить якість, доступність і своєчасність надання екстреної медичної допомоги жителям регіонів.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, у 2011 році держава виділила 200 млн грн на закупівлю 70 реанімобілів типу С та 216 автомобілів типу В. Усі авто типу B вже надійшли у пілотні регіони.