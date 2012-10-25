В Україні - майже 96 тис. сиріт

На сьогодні в Україні налічується майже 96 тис. сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 80% мають живих батьків, яких позбавили батьківських прав.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи підписання Президентом України Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБОУ, за словами А.Клюєва, ключовими завданнями Стратегії є не тільки зменшення кількості дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та тих, хто виховується в інтернатах, але і утвердження в суспільстві сімейних цінностей, батьківської відповідальності та запобігання соціальному сирітству.

«Ідеологія нового підходу, закладеного в Стратегії, полягає в тому, що не достатньо стимулювати усиновлення сиріт і підвищувати державну допомогу на утримання дітей. Важливо створювати умови, щоб неблагополучних сімей, які призводять до появи сиріт при живих батьках, ставало дедалі менше», - сказав А.Клюєв.

За словами секретаря РНБО, щорічно близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківської опіки - в тому числі через безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов`язків, жорстоке поводження з дитиною, вживання батьками алкоголю або наркотиків. Сьогодні в Україні налічується майже 96 тис. сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 80% мають живих батьків, яких позбавили батьківських прав, повідомив А.Клюєв.

За його словами, соціальні служби повинні виявляти неблагополучні сім`ї якомога раніше, допомагати при складних матеріальних ситуаціях, в розв’язанні сімейних конфліктів. «Глава держави ставить перед місцевими органами влади завдання бути максимально уважними до проблем сім`ї. Щоб не допустити вилучення дитини у батьків, потрібно прийти на допомогу якомога раніше, коли батьки ще можуть і хочуть подолати власні труднощі. Повинен бути налагоджений кардинально новий рівень взаємодії всіх органів влади - соціальних служб, правоохоронних органів, закладів охорони здоров`я та освіти для надання допомоги неблагополучним сім`ям. Це нові підходи, які не вдасться впровадити одразу, але їх потрібно починати використовувати на практиці, щоб поліпшити здоров`я нашого суспільства, а значить і його перспективи», - сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що соціальні ініціативи Президента України передбачають комплексне вирішення різноманітних проблем українських сімей. У їх рамках вже запроваджено 12 000 посад фахівців із соціальної роботи, на яких будуть покладені обов`язки раннього виявлення кризових явищ і попередження проблем у сім`ях, своєчасне надання їм допомоги.

Водночас, за словами А.Клюєва, Стратегія передбачає і вдосконалення механізмів залучення громадських організацій до процесу вирішення проблем збереження сімей, їх виховного потенціалу, вирішення дитячих проблем, захисту прав дітей.

Секретар РНБО також зазначив, що Стратегією значно розширюється коло сімей, які можуть претендувати на державну підтримку, причому, не тільки матеріальну, а й педагогічну, психологічну, юридичну.

В останні роки досягнуто певного прогресу у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми, підкреслив А.Клюєв. За його словами, підвищено розмір держдопомоги при народженні дитини, запроваджено допомогу при усиновленні дітей, створена єдина база даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшено виплати на їх утримання, вдосконалено процедуру усиновлення дітей, сформовано мережу реабілітаційних та соціальних установ, запроваджений правовий інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини тощо. Вжиті заходи дозволили не тільки реально зменшити безпритульність дітей, але й активізувати усиновлення дітей саме громадянами України, сказав А.Клюєв. Він також зазначив, що дуже важливо і надалі підтримувати розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.