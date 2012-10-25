В Україні завтра пройдуть невеликі дощі

Завтра в Україні пройдуть невеликі дощі, в деяких місячи з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, місцями туман; вранці та вдень невеликий дощ, у північній частині ввечері подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень окремі пориви 15-18 м/с.

Температура в західних та північних областях протягом доби 4-9°, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах місцями 2-4° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-13°, вдень 11-16°, у Криму та на півдні Одещини до 21°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, місцями туман; вранці та вдень невеликий дощ, ввечері подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби 4-9° тепла.

У столиці вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 7-9° тепла.