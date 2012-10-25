В Україні 3% населення інфіковано вірусом гепатиту С.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила головний позаштатний фахівець з інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров`я України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця Ольга Голубовська під час круглого столу «Вірусний гепатит С: стратегія боротьби».

«Нещодавно ми одержали звіти центральної СЕС Мінохоронздоров`я. Проведені службою дослідження на антитіла до вірусу гепатиту С у абсолютно різних категорій населення свідчать, що дійсна поширеність антитіл (це не говорить про те, що стільки ж хворих гепатитом С) – від 7 і до 60%, коли йдеться про пацієнтів наркодиспансерів», - відзначила О.Голубовська.

Головний інфекціоніст переконана, що в Україні необхідно ввести обов`язковий скринінг не лише для груп ризику, а й для всіх пацієнтів, які потрапляють до лікувальних стаціонарів.

«Скринінгові обстеження щодо антитіл до вірусу гепатиту С - порівняно недороге обстеження. Не всі пацієнти, які мають антитіла, інфіковані вірусом гепатиту С», - відзначила О.Голубовська, підкресливши, що вірус має «приголомшливий хроніогенний потенціал, тому видужують лише 15% інфікованих гепатитом С».

За словами лікаря, гепатит С - виліковне захворювання, є кінцеві точки терапії, на відміну від гепатиту В.

«Серологічне вікно може бути до півроку (тобто пацієнт може бути вже інфікованим, вірус може знаходитися в крові, а антитіл ще може не бути)», - сказала О.Голубовська.

За її словами, проблема гепатитів актуальна не лише для України, а й для всього світу.

«Ми живемо в епоху прихованих епідемій. Справжня причина розповсюдження гепатитів невідома у всьому світі. В Європі гепатитом С інфіковано близько 2% населення», - сказала вона.

Посилаючись на дані Світової організації охорони здоров`я, О.Голубовська відзначила, що багато запасів крові або взагалі не тестуються, або тестуються не належним чином, а це сприяє розповсюдженню вірусів гепатиту.