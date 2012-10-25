В Україні до тепла підключено 80% житлових будинків

В Україні, станом на 25 жовтня, підключено до теплопостачання 80% житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними обласних державних адміністрацій, в країні запущено в роботу 90,4% котельних, підключено до теплопостачання 92% дитячих і 91% навчальних, а також більш як 93% медичних установ. За минулу добу введено в роботу 369 котельних, до теплопостачання підключено 3 тис. 776 житлових будинків і 472 об`єкти соціальної сфери.

У Мінрегіоні повідомили, що Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області забезпечили 100% роботу котельних і обігрів усіх категорій споживачів.

Як уточнили в міністерстві, в цих регіонах теж існують поодинокі випадки відключення окремих будівель від теплопостачання, пов`язані з поривами та іншими проблемами технологічного характеру, викликаними фізичною спрацьованістю тепломереж. Проте всі ці проблеми оперативно усуваються аварійно-відновлювальними бригадами комунальних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, станом на 23 жовтня, до теплопостачання було підключено 75,5% житлових будинків, 87% котельних, а також 89% дитячих, 88% навчальних і більш як 86% медичних установ.