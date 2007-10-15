ВООЗ: кримінальні аборти вбивають 70 тисяч жінок на рік

Близько 70 тисяч жінок у всьому світі щорічно вмирають від наслідків абортів, виконаних непрофесіоналами, або проведених у антисанітарних умовах. Серйозні ускладнення після таких абортів, що призводять до тривалих або хронічних захворювань, фіксуються ще у п`яти мільйонів жінок.

Такі дані наводяться у дослідженні, проведеному американським Інстітутом Гаттмахера спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

Згідно даним дослідження, в період з 1995 по 2003 рік загальна кількість абортів у світі знизилася з 46 до 42 мільйонів на рік. В той же час частка нелегальних або проведених у небезпечних умовах абортів залишилася незмінною - близько 50%.

Більшість абортів – близько 35 мільйонів – припадає на країни, що розвиваються. На них же припадає близько 97 відсотків небезпечних абортів. В даний час у всьому світі абортом закінчується в середньому кожна п`ята вагітність, проте в різних регіонах цей показник істотно варіюється. Так, в країнах Східної Європи на кожні 105 абортів припадає всього 100 пологів, тоді як в Західній Європі ці показники складають, відповідно, 23 на 100, а в Північній Америці – 33 на 100.

У Африці, де аборти законодавчо заборонені в більшості країн, на кожні 100 пологів припадає 17 абортів.

На думку авторів дослідження, законодавча заборона на переривання вагітності не призводить до зниження абсолютного числа абортів. Зокрема, в Гані, де аборти заборонені, а профілактика ВІЛ-інфекції побудована на програмі пропаганди тому, що утримується від позашлюбного сексу, в 2003 році припадало 54 аборти на 1000 жінок, що більш ніж у два рази більше, ніж у США. Втім, як вказують критики, останні висновки засновані на досить приблизних даних, оскільки регулярний облік абортів у країнах, де вони заборонені, відсутній.

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