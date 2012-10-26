28 жовтня Україна перейде на «зимовий час»
10:50, 26 жовтня 2012Країна
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Довше спатимемо
У неділю, 28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад.
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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