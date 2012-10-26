27-28 жовтня - дні, що небезпечні для водіїв

За інформацією Гідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов. 27 жовтня в західних та північних, 28 жовтня - і у центральних областях, дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, утвориться сніговий покрив, подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Державтоінспекція України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

ДАІ закликає водіїв користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищувати швидкість, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

ДАІ також закликає водіїв за складних умов руху враховувати стан проїжджої частини: мокра, брудна та слизька дорога, опале листя - це ті чинники, котрі збільшують гальмівний шлях транспортного засобу в кілька разів. І радить не зволікати із заміною автомобільної гуми на зимову.