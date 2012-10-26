Завтра на заході України очікується мокрий сніг

Завтра у західних областях України очікуються дощі з переходом у мокрий сніг, вдень місцями сильні опади.

У Карпатах подекуди налипання мокрого снігу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях, а вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 7-12°, у південних областях до 16°, в Криму 16-21°.

У Київській області у суботу вночі - без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві вночі - без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.