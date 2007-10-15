Луганщина б`є рекорди зі СНІДу

На Луганщині продовжує збільшуватися кількість знову зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції, хворих на СНІД і померлих від цієї хвороби.

Про це повідомили в прес-службі обласного Центру здоров`я.

За даними Луганського центру з профілактики і боротьби зі СНІДом станом на 1 жовтня в області офіційно зареєстровано 3758 випадків ВІЛ-інфекції (на 1 жовтня 2006 року - 3221 випадок). Діагноз СНІД встановлено в 386 випадках.

Найбільша кількість випадків ВІЛ-інфікування зареєстровано в містах Рубіж (665 ос.), Лисичанськ і Луганськ (по 324 ос.), Северодонецьк (295 ос.), в Сватовському районі (200 ос.), Стаханові (179 ос.), Свердловську (148 ос.), Краснодоні (118 ос.), Кременському районі (100 ос.). Фактична ж кількість ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ людей на порядок вища.

За 9 місяців 2007 року зареєстровано 409 нових випадків ВІЛ-інфекції (за 9 міс. 2006 р. – 347 ос.); узято на диспансерний облік 75 дітей, що народилися від ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ жінок (за 9 міс. 2006р. – 59 дітей).

За дев`ять місяців 2007 року було діагностовано 103 випадки СНІДу, померло від цієї хвороби 78 чоловік, за 9 місяців 2006 року померло 45 чоловік.

Згідно повідомленню, серед ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ переважають молоді люди віком 15-29 років – 62%.

В даний час в області на диспансерному обліку знаходиться 2599 ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ, зокрема - 184 дитини.

Вовремя.info