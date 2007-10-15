Через дефіцит стоматологів британці самі собі рвуть зуби

У зв`язку з недостатньою кількістю стоматологів у державних поліклініках деякі жителі Великобританії вимушені самостійно виривати собі хворі зуби або навіть приклеювати випавші коронки на клей.

Згідно результатам опитування, проведеного у Великобританії серед більше 5 тисяч чоловік, 6% опитаних були вимушені самостійно вирішувати свої проблеми, оскільки вони не могли знайти стоматолога, який працює за програмою Національної системи охорони здоров`я.

«Мені довелося вирвати собі 14 зубів за допомогою пінцета», - заявив один із опитаних.

«Я сам собі вирвав один зуб. Це простіше, ніж знайти стоматолога», - зауважив другий респондент.

Британська національна система охорони здоров`я надзвичайно перевантажена, і громадянам Великобританії доводиться зіткнутися з численними труднощами, щоб потрапити на прийом до одного з 20 тисяч стоматологів, які працюють у рамках програми.

Багато британців не чекають своєї черги і йдуть до приватних стоматологів, навіть не зважаючи на високі ціни за їх послуги, або вирішують свої проблеми самостійно.

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