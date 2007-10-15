Найдивніші хвороби у світі

Понад ста мільйонів осіб у світі страждають на дивні хвороби.

Живий труп. Характерний для людей, які вірять, що вони померли. Синдром викликається стійким прагненням до суїциду і безперервною депресією. Люди з таким діагнозом скаржаться, що втратили все, включаючи майно і тіло або його частину. Вони вважають, що померли і лишився тільки їхній труп. Цей стан прогресує до такого, що пацієнт може заявляти, ніби відчуває, як розкладається його тіло.

Хвороба вампіра. Деякі люди в цьому світі вимушені приймати надзвичайні заходи, щоб уникнути сонця. Потрапляючи під дію сонячних променів, їх шкіра покривається пухирями. Вони відчувають біль, шкіра починає «горіти». Це нагадує одну з властивостей вампіра, тому хвороба одержала таку назву.

Загострена рефлексія. Основна ознака хвороби — те, що пацієнти сильно лякаються, несподівано побачивши щось або почувши шум. Значно більше, ніж інші, хворий з таким діагнозом турбується, коли хтось крадеться позаду нього, починає кричати, розмахувати руками і повторювати одні і ті ж слова. Йому необхідно чимало часу для того, щоб заспокоїтися.

Лінії Блашко. Вони дуже рідкісні, і анатомія не може пояснити це явище, виявлене в 1901 р. Альфредом Блашко, німецьким дерматологом. Лінії Блашко — невидимий малюнок, закладений в ДНК людини. Багато придбаних і успадкованих хвороб шкіри або слизистих оболонок з`являються відповідно до закладеної в ДНК інформації. Симптом даної хвороби — поява видимих смуг на людському телі.

Аллотріофагія. Характеризується вживанням в їжу неїстівних речовин. Люди, страждаючі цією хворобою, їдять папір, клей і глину. Реальна причина і способи лікування до цих пір не знайдені.

Синдром Аліси в Країні чудес. Характеризується спотвореним сприйняттям часу, місця і власного тіла. Страждаючі Синдромом Аліси в Країні чудес (мікропсією) бачать людей, тварин, частини людей і неживих об`єктів істотно меншими, ніж вони є насправді. Наприклад, автомобіль з нормальними розмірами може показатися маленькою іграшкою, а улюблений собака буде розміром з мишу.

Синдром синьої шкіри. Протягом 1960-х рр. велике сімейство «синіх людей» проживало в США. Вони були відомі як Сині Фьюгейти. Багато з них ніколи нічим серйозним не хворіли, і, не дивлячись на наявність синій шкіри, деякі з них доживали до 80 років. Ця риса передається з покоління в покоління. Люди з таким діагнозом мають синю, сливову або майже фіолетову шкіру.

Синдром перевертня. У маленьких дітей, страждаючих від цієї хвороби, відростає довге темне волосся на обличчі. Хвороба називається вовчим синдромом (гіпертрихоз), тому що люди нагадують надмірним волоссям вовків, тільки без гострих зубів і кігтів. Синдром може охоплювати різні частини тіла і виявлятися в різному ступені. (RIN RU).

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