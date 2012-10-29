В Україні практично немає умов для фізвиховання

Умови для фізичного виховання дітей відповідають гігієнічним вимогам лише в 15% загальноосвітніх закладів в Україні, повідомляє «Дзеркало тижня».

Частково відповідають гігієнічним вимогам умови в 65%, а не відповідають у кожній п`ятій школі, ліцеї або гімназії, навів дані президент НАМНУ, голова Наукового товариства гігієністів України Андрій Сердюк.

За його словами, в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.Марзєєва розроблено модель, що відображає схему профілактичного впливу на освітньому рівні. Вона складається з двох взаємопов`язаних систем. До першої входять заклади охорони здоров`я, освіти і ЗМІ. До другої - взаємозв`язок між дітьми, батьками та вчителями. Взаємодія цих систем у результаті приводить до формування навиків здорового способу життя у дітей та молоді.

«Слід звернути увагу на чинники ризику виникнення серцево-судинних захворювань і опорно-рухового апарату, які у школярів зросли більш ніж удвічі», - підкреслив А.Сердюк.

Першопричиною, за його словами, є гіподинамія й надмірні навчальні навантаження.

Джерело: http://news.zn.ua/HEALTH/usloviya_dlya_fizvospitaniya_detey_otvechayut_gigienicheskim_trebovaniyam_tolko_v_15_shkol-111066.html