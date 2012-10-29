На Прикарпатті проголосувала найстарша жінка України

На Прикарпатті 115-річна Катерина Козак сьогодні на виборах до парламенту проголосувала вдома.

Про це УНІАН повідомили у дільничній виборчій комісії №26835 виборчого округу №84 з центром в м.Тисмениця.

Найстарша жінка України проживає у селі Хотимир Тлумацького району. Як уточнили у дільничній комісії, процедура голосування відбулася відповідно до законодавства: три члени дільничної комісії побували із скринькою вдома, де відбулося голосування.

Через медичні покази на цій дільниці проголосує вдома 63 виборці.

Як повідомляв УНІАН, «Книга рекордів України» зафіксувала 115-річну Катерину Козак найстаршою жінкою в Україні. К.Козак пережила дві світові війни й встигла побувати громадянкою п’яти різних держав. Вона ніколи не була у шлюбі, але виховала двох дітей своєї сестри, яку депортували до Німеччини.

Довідка УНІАН. На Прикарпатті працює 1036 виборчих дільниць у семи виборчих округах. З них 51 спеціальна виборча дільниця.