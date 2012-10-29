Українські зірки підтримали акцію з порятунку важко хворого малюка

Українські зірки естради підтримали акцію з порятунку тяжко хворого малюка Тимофія Гульбова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні в Києві учасники прес-конференції «Врятуємо Тимошу!».

30 жовтня в концерт-холі Crystal hall відбудеться добродійний концерт зі збору коштів на продовження лікування Тимофія. У концерті візьмуть участь групи «Друга Ріка», «СКАЙ», «Час і Скло», Світлана Лобода, Віталій Козловський, Оля Полякова, Віктор Павлик, Світлана Тарабарова.

Всі артисти виступлять на концерті безплатно. Квиток на концерт коштує 100 грн. Всі виручені гроші будуть перераховані на лікування малюка.

Ініціатор добродійної акції, телеведуча, актриса і мати п`ятьох дітей Сніжана Єгорова розповіла про те, що діагноз Тимофія - інгібіторна форма гемофілії.

«Це - єдиний випадок такої хвороби в Україні. Тимофію Гульбову лише один рік і два місяці. Перший крововилив у мозок у малюка стався ще на десятий день життя, другий – у три місяці, третій – у вісім. У дитини – інгібіторна гемофілія з найскладнішими наслідками – гідроцефальним синдромом (водянка головного мозку). Також особливістю хвороби є те, що дешеві препарати викликають алергію і, відповідно, – виробляють антитіла. Хвороба невиліковна, але людина може повноцінно жити, маючи в наявності необхідні препарати. Але якраз зараз препаратів у країні немає», - сказала С.Єгорова.

Вона зазначила, що допоміг придбати в найкоротші терміни життєво важливі препарати Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». В рамках програми «Адресна допомога» Фонд Р.Ахметова придбав 32 ампули препарату «Новосевен» на загальну суму 700 тис. грн.

Керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» Фонду «Розвиток України» Вікторія Миколаюк зазначила, що в ситуації, в якій опинився Т.Гульбов, було важливо допомогти своєчасно.

«Ми оперативно винесли запит про допомогу Тимофію на позачергове засідання Експертної ради, що займається розглядом звернень, які надходять до Фонду. Шанси Тимофія на одужання були високими, ми бачили, що оточення дитини боротиметься і доведе лікування до кінця. Ці чинники дуже важливі. Адже разом ми сильніше і спільно можемо вирішити будь-яку проблему – важливо тільки включення кожного. Разом з батьками Тимофія в той же період позитивне рішення почули й інші сім`ї, які боролися за життя і здоров`я своїх дітей, близько 50 сімей», - відзначила В.Миколаюк.

За її словами, препарат «Новосевен», якого не було і досі немає в Україні, потрібно було придбати оперативно.

«Нам вдалося домовитися з постачальниками і одержати «Новосевен» за кращою ціною впродовж 4 днів, 2 з яких були вихідними», - сказала В.Миколаюк.

Під час прес-конференції наголошувалося, що на сьогоднішній день хлопчика вже виписали під нагляд, але допомога йому ще необхідна. У Тимофія попереду реабілітація з відновлення всіх порушених функцій, спеціалізована фізіотерапія для відновлення часткової чутливості ніжок і необхідно ще до 10 ампул препарату «Новосевен». Вартість препарату «Новосевен» 20-24 тис. грн.